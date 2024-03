Putin przyznał, że zamachu dokonali islamiści. Postawił pytanie

Po czym do razu wskazał - choć nic na to nie wskazuje - że za atakiem pod Moskwą może stać Kijów.

Trzech kolejnych zatrzymanych ws. zamachu. To bracia i ich ojciec

W sobotnim zamachu na salę koncertową Crocus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą zginęło co najmniej 139 osób, a ponad 180 odniosło obrażenia. Prace poszukiwawcze w zniszczonym budynku będą, według władz, trwały co najmniej do wtorku wieczorem.