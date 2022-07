Trąba wodna nad Bałtykiem. Morscy górnicy Lotosu byli najbliżej groźnego zjawiska

To rzadkie zjawisko nad Bałtykiem. Niezwykły moment 10 lipca rano uchwycili morscy górnicy. Ekipa pracowała na platformie spółki Lotos Petrobaltic na złożu B8 na Morzu Bałtyckim. Trąba wodna pojawiła się niedaleko morskiej kopalni ropy. Wirujący lej widać było z plaży m.in. w Jastarni. Opublikowane w sieci nagrania wywołały duże poruszenie. Niezwykły moment nagrała pani Ewelina – operatorka GMDSS na platformie Lotos Petrobaltic. Górnicy znaleźli się bowiem najbliżej przesuwającego wiru. Jak podkreślili pracownicy Grupy Lotos to piękne i niezwykle groźne zjawisko atmosferyczne. Trąba wodna powstała w wyniku napływu nad Polskę mas chłodnego powietrza znad Atlantyku. Lubuscy Łowcy Burz tłumaczą, że Bałtyk w okresie wakacji ma najwyższą temperaturę w roku. Kiedy chłodne masy powietrza napływają np. z północy, wzrasta pionowy kontrast termiczny. Cieplejsze i wilgotne powietrze nad taflą wody unosi się i szybko schładza. Może ono w tym momencie nabrać ruchu wirowego. Jeśli towarzyszą mu chmury cumulonimbus to nad powierzchnią wody może powstać wir w kształcie leja, który łączy się z chmurą. Tak w skrócie powstaje trąba wodna. Jest ona uznawana za dość rzadkie zjawisko meteorologiczne. Trąbę wodną z reguły ciężko dotrzeć, bo najczęściej bywa przezroczysta. Na wodzie potrafi być równie groźna, co tornado na lądzie.

Rozwiń