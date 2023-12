Totalna zmiana w pogodzie. 13 stopni w cieniu, potem załamanie

We wtorek na południu będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i przelotny deszcz lub mżawka. Na północnym zachodzie suma opadów miejscami do około 10 mm. Temperatura maksymalna wyniesie zwykle od 6 do 9 st. C, jedynie na południu lokalnie do 11 st. C; w rejonach podgórskich Karpat lokalnie około 5 st. C.