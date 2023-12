Kuria i deweloper byli już dogadani. Sąd blokuje budowę hotelu za 300 mln zł

Byli też przeciwnicy przedsięwzięcia. To osoby skupione wokół Stowarzyszenia "Łańskie Cud Natury". - Jest nam po ludzku przykro, że prawdopodobnie stracimy tak piękny i unikalny przyrodniczo obszar" - komentowali na Facebooku po uchwaleniu planu zagospodarowania. To oni składali protest przeciwko inwestycji do wojewody warmińsko-mazurskiego oraz do WSA. Stowarzyszenie przekonywało, że kompleks hotelowo-apartamentowy ma powstać na cennych przyrodniczo terenach Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej oraz niedaleko rezerwatów.