Luksusowy hotel kurii i dewelopera. Zgoda Watykanu jest, ale urzędy przedłużają procedury

Budowa hotelu, w której wspólnikami są olsztyńska kuria i deweloper BBI, miała ruszyć jeszcze w 2020 roku. Jak przyznają przedstawiciele BBI, do tej pory jednak nie udało się rozpocząć budowy. Przedsięwzięcie jest w fazie projektowej, a jego status nie zmienił się w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. W gminie Stawiguda pojawiły się za to plotki i domysły, że zapewne to papież Franciszek nie zgodził się na zaangażowanie majątku Kościoła w budowę luksusowego przybytku.