Arcybiskup dopina biznes warty 300 mln zł. Nie boi się hejtu

Papież Franciszek dał zgodę, jest spółka z bogatym inwestorem, są też klienci gotowi zapłacić 450 zł na noc w hotelu. Wszystko wskazuje na to, że ziści się warty 300 mln zł pomysł na biznes Archidiecezji Warmińskiej oraz developerskiej spółki BBI. Pod Olsztynem powstanie luksusowe wczasowisko z willami i czterogwiazdkowym hotelem.

Najwięcej gorących komentarzy wzbudza informacja, że Kuria obejmie 51 proc. udziałów w przedsięwzięciu. Tym samym abp Józef Górzyński, metropolita warmiński awansuje do elity menedżerów. Luksusowy ośrodek powstanie w okolicy miejscowości Rybaki i Łańsk. Prawdopodobnie wchłonie istniejący tam dotychczas ośrodek pomocy charytatywnej wprowadzony przez Caritas.

Nie boimy się krytyki. Zyski pójdą na szczytny cel

Podkreśla, że przy dużych projektach odbudowy Kuria korzysta z dotacji funduszu kościelnego lub środków unijnych. Często jednak wpadające do budżetu diecezji datki wiernych, nie pozwalają na sfinansowanie wymaganego wkładu własnego.

Inwestycja ma powstać na dwóch działkach o łącznej powierzchni ok. 16,5 hektarów. To wyjątkowo atrakcyjne tereny nad Jeziorem Łańskim, w sąsiedztwie słynnej posiadłości rządowej, gdzie w czasach PRL wypoczywali bonzowie PZPR. Ziemia stanowi wkład Archidiecezji Warmińskiej do spółki celowej powołanej z deweloperem - spółką BBI.