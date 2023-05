Torturują Nawalnego. Wymyślili nowy sposób. "Wyjątkowo kreatywna kara"

"Po pierwsze, to, że strażnicy swoimi czynami przyznali, że słuchanie przemówień Putina jest karą. Sporządzili listę najróżniejszych paskudnych rzeczy, które rujnują życie, w tym: zakaz pisania listów do rodziny i spożywania własnego jedzenia, wrzucanie bezdomnych, brzydko pachnących skazańców do celi, a także włączanie przemówienia Putina co wieczór" - wyjaśnił.