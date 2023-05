Zwrot w sprawie incydentu w Kijowie. Jest oświadczenie Sił Zbrojnych Ukrainy [RELACJA NA ŻYWO]

Czwartek to 435. dzień rosyjskiej inwazji. Ukraińskie wojsko wydało komunikat ws. zestrzelonego drona nad Kijowem. Wbrew wcześniejszym doniesieniom medialnym bezzałogowiec nie należał do Rosjan. "Podczas zaplanowanego lotu operatorzy bezzałogowca Bayraktar TB2 stracili nad nim kontrolę. Ponieważ niekontrolowana obecność drona na stołecznym niebie mogła doprowadzić do niepożądanych skutków, zdecydowano się na reakcję ogniową. Cel został zniszczony" - poinformowały ukraińskie Siły Zbrojne. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.