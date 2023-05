"Prymitywna prowokacja". Gen. Polko o wybuchach na Kremlu

Zdaniem byłego dowódcy jednostki specjalnej GROM, była to niskiej jakości prowokacja, a właściwie "nieudolna inscenizacja" kremlowskich służb. - To nie pierwsze takie działanie. Przecież Kreml wysyłał "zielone ludziki" do Ukrainy i wypierał się, że to nie ich żołnierze. Putin wysadził dwa bloki mieszkalne, żeby uzasadnić krwawą rozprawę z Czeczeńcami. Mordował ludzi w Aleppo w Syrii. Tutaj też posuwa się do prowokacji po to, żeby uzasadnić zbrodnie i ludobójstwo, których dokonuje w Ukrainie - komentuje w rozmowie z "Faktem" gen. Roman Polko.