10 milionów dolarów za rosyjskiego cyberprzestępcę. USA wyznaczyły nagrodę

43-letni Denis Gennadievich Kulkov jest oskarżony o cyberprzestępstwa prowadzone przez platformę Try2Check, której złodzieje mogliby używać do sprawdzania, czy skradzione numery kart kredytowych są nadal aktywne, oraz do ustalania cen skradzionych informacji o kartach kredytowych. Szacuje się, że Kulkov zarobił co najmniej 18 milionów dolarów w bitcoinach (czyli prawie 75 mln złotych) za pośrednictwem Try2Check, usługi, którą założył w 2005 roku.