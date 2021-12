Szokujące ustalenia BBC. Masakra w Birmie

W wiosce Zee Bin Dwin, gdzie pod koniec lipca znaleziono 12 okaleczonych ciał pochowanych w płytkich masowych grobach, odkryto także ciało dziecka oraz ciało osoby niepełnosprawnej. W pobliżu znaleziono zwłoki mężczyzny około 60 lat, przywiązane do drzewa, z wyraźnymi śladami tortur. Jego rodzina powiedziała, że syn i wnuk mężczyzny uciekli gdy do wioski wkroczyło wojsko. On sam został, wierząc, że wiek uchroni go przed krzywdą.