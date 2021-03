Birma: zatrzymanie polskiego dziennikarza. Bociaga o pobycie w areszcie

Dziennikarz areszt opuścił po 13 dniach , o czym sam poinformował agencję AFP. Wcześniej musiał zapłacić karę 200 tys. kiatów, czyli ok. 550 złotych. Do Polski Bociaga wrócił 26 marca.

Zatrzymanie polskiego dziennikarza w Mjanmie

Reporter przekazał w rozmowie z serwisem, że na początku policja oraz armia nie reagowały w żaden sposób, gdy on robił zdjęcia w trakcie demonstracji. Jednak to zmieniło się 11 marca. Wtedy też Bociaga został aresztowany w trakcie prostetu w mieście Taunggyi.

"Nie zostałem tak dotkliwie pobity, wszystko skończyło się na paru uderzeniach w głowę i ramię plastikową pałką. Próbowano wyszarpać mi kamerę, ale nie pozwoliłem na to. Zniszczono mój skuter, którym przyjechałem" - powiedział reporter Onetowi i dodał, że później policjanci schronili go przed agresją ze strony żołnierzy i zaprowadzili do wojskiego auta. Tam sprawdzono dokumenty, karty pamięci z kamer i zawieziono Roberta Bociagę do urzędu imigracyjnego. W placówce zadecydowano o areszcie.