Topnieje przewaga KO. Rośnie poparcie dla PiS

- Te krzyki, że to jest zamach polityczny - to zmobilizowało twardy elektorat PiS-u, który poczuł zagrożenie. Ale druga rzecz to słabość Koalicji Obywatelskiej, w przypadku której obywatele są trochę rozczarowani tym, że nie ma realizacji obietnic wyborczych. Donald Tusk przypatruje się z boku temu, jak ogon macha psem, jak Władysław Kosiniak-Kamysz i Marek Sawicki decydują o tym, co się dzieje w rządzie i koalicji - mówiła w rozmowie z WP.