Tomczyk o Macierewiczu: Zniszczył samolot

- Mam przed sobą cytat z Antoniego Macierewicza, który powiedział, że to "całkowita nieprawda, jakoby podkomisja ds. ponownego zbadania wypadku lotniczego, której byłem przewodniczącym, rzekomo dokonała zniszczenia samolotu Tu-154 M, numer boczny 102, a także pocięcia go piłami, szlifierkami, a także jakoby samolot ten był niszczony w latach 2016-2019, aż do momentu, kiedy zablokowała to prokuratura". Chciałbym państwu pokazać prawdę w tej sprawie i odsłonić część raportu, który zostanie zaprezentowany do końca października - oświadczył wiceminister obrony narodowej.