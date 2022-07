Tomasz Trela w 7 zespołach sejmowych. "To nie była dobra decyzja"

Jednym z głównych problemów w Polsce jest galopująca drożyzna. Rosną ceny podstawowych produktów, np. cukru. Czy sejmowy zespół ds. polskiego cukrownictwa ma na to jakieś rozwiązanie? Jego członek – Tomasz Trela z Nowej Lewicy był gościem programu "Tłit" . – Zespół niestety się w tej sprawie nie spotykał – powiedział. Na pytanie Patryka Michalskiego o to, czy doszło do chociaż jednego spotkania, Trela odpowiedział: - Nie powiem panu tego, ponieważ, któryś z kolegów posłów poprosił mnie o zapisanie się do tego zespołu i zapisałem się. Natomiast nie pamiętam, ile razy się spotykał, nie będę tutaj kręcił – tłumaczył się poseł. Na pytanie, ilu jeszcze kolegów prosiło go o zapisanie się do poszczególnych zespołów parlamentarnych stwierdził, że "jest posłem pierwszej kadencji" i "na początku była taka praktyka, że parlamentarzyści prosili o zapisywanie się do zespołów, które tworzą". – Ja do 1 czy 2 zespołów się zapisałem i zaniechałem tej praktyki. Jestem w jednym zespole, w którym funkcjonuję i spotykam się. To jest Łódzki Zespół Parlamentarny – mówił. Dopytywany był też o to, ile konkretnie jest zespołów, do których należy. – Jakbym miał policzyć, to wydaje mi się, że jestem w 3-4 zespołach – mówił. Wówczas prowadzący zwrócił mu uwagę, że należy łącznie do 7. – Głupio nie wiedzieć i głupio się do tego nie przyznawać, więc ja się przyznaję (…). To nie była dobra decyzja, żeby zapisywać się do zespołów na prośbę koleżanek i kolegów – ocenił. Trela nie pamiętał również nazw zespołów, których jest członkiem. Kilkanaście minut po programie "Tłit", poseł przekazał Wirtualnej Polsce, że rezygnuje z zasiadania w sześciu sejmowych zespołach. Polityk porzuci funkcję wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Polskiego Drobiarstwa. Przestanie być też członkiem: Parlamentarnego Zespołu ds. Nauczycieli, Nauczycielek i Osób Pracujących w Oświacie, Parlamentarnego Zespołu ds. Polskiej Branży Cukrowej, Parlamentarnego Zespołu ds. Polskiej Branży Ziemniaczanej, Parlamentarnego Zespołu ds. Samorządności, Zespołu Parlamentarnego ds. Zielonego Ładu dla Polski. – Pozostanę w Łódzkim Zespole Parlamentarnym – przekazał WP poseł Nowej Lewicy.