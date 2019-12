WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze jacek kurski + 2 tomasz siemoniaktłit Natalia Durman 41 min. temu Tomasz Siemoniak o Jacku Kurskim. Zdradził, co po cichu mówią o nim posłowie PiS "Gdyby 'Wiadomości' lub TVP Info nadawały propagandę, nikt by tego nie oglądał" - stwierdził prezes TVP Jacek Kurski. - Tak dobre samopoczucie... Rozwiń Uważam że Tak dobre samopoczucie p … Rozwiń Transkrypcja: Uważam że Tak dobre samopoczucie prezesa nie jest uzasadnione Spadki oglądalności Ostatnie lat Taki spadek reputacji Więc ja rozumiem że Chcę się kierować Prezes Kurski na takiego mocnego człowieka Który Zawsze zeszło Styl uprawia Cyce Na Wydaje się że Problemów PiSu Mówię o tym co mówią po cichu bo Bierze się z tego że ta propaganda Często jest tak Toporna I że różne że Sukces Przy wyborach to jest działanie wyprzedzające prezes Kurski może O swoje stanowisko będą zakusy na to żeby zmienić prezesa TVP tego nie wie Natomiast widzę wielką kotłowanie Pisiewicze walka o władzę Spółka To jest Pewnie jakoś tam naturalne dla tego typu partii władzy Różne koty Po prostu brutalnie Przecież wielokrotnie ze skórki był Krytykowany przez prominentnych polityków Więc To W tym przypadku Gdy ktoś Uważnie śledzi różne wypowiedzi Co się dzieje Powiedzieć że politycy pis-u panu się żalą Telewizja prowadzona przez Jacka Kurskiego jest zbyt propan Pisze się żalu natomiast Wiele takich opinii słyszałem i od polityków pis-u i od osób bardzo sympatyzuje z wpisem i wiedzących Się dzieje Że Na Konfederację Pomagał Często jest tak że Jest odwrotny efekt z różnych działań więc o tym Mówię i też obserwuję to że Wulkan przez cały Tutaj gonić Afery awantury Jedni się kłócą z drugimi tak Sądzę Wpisie nie może być spokojny Swoją funkcję