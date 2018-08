Tomasz Poręba. Napastnik prezesa. Kim jest szef sztabu wyborczego PiS

Zaskarbił sobie zaufanie Jarosława Kaczyńskiego. Nie stracił go nawet, gdy przegrał mu kampanię. Dziś znów stoi na czele sztabu PiS. Tomasz Poręba. Były piłkarz odpowiedzialny za najważniejsze od lat wybory, czołowy napastnik prezesa.

Tomasz Poręba, szef sztabu wyborczego PiS (PAP, Fot: Radek Pietruszka)

Mówi Ryszard Czarnecki, dobrze znający Porębę z europarlamentu: – Tomek jest bardzo spokojny i opanowany. Nie wiem, co ten facet zrobił, ale wydobycie takich słów od Tomka… No, duża sztuka.

"Ten facet” to Radomir Wit, dziennikarz TVN24. W niedzielę relacjonował z Sandomierza pierwszą w tej kampanii konwencję samorządową, której głównym punktem było wystąpienie premiera.

Gdy Mateusz Morawiecki przechadza się przez miasto otoczony ochroniarzami, młody reporter próbuje zapytać go o billboardy Platformy Obywatelskiej uderzające w PiS (o których jako pierwsza pisała WP). To był jeden z głównych tematów ostatnich dni.

Wtem z ziemi wyrasta Tomasz Poręba. Zaczyna odpychać Wita, w nerwach rzuca: „Odejdź stąd! Powiedziałem ci coś, tak?! Szczylu jeden!”.

– Stracił głowę, dał się sprowokować jak dziecko. Chociaż nawet nie wiem, co ten chłopak z TVN mu zrobił – mówi o reakcji Poręby jeden z kolegów z partii.

Inny dorzuca: – Nie jest agresywny, ale też nie jest największa oazą spokoju. To jest polityka, stres. Ale cóż - nie wyglądało to dobrze. Nie zaszkodzi to nam, ale jemu samemu. Błąd, bo Tomasz to naprawdę fajny, mądry facet.

„Prosiłem raz, drugi i trzeci, aby Pan z TVN24 odszedł, bo to nie czas na pytania. On prowokował, agresywnie na mnie wpadał i popychał, by dostać się do Premiera. To dla mnie nie jest dziennikarstwo” – tłumaczył się później na Twitterze Poręba (nam polityk nie odpowiedział na kilkukrotnie prośby o rozmowę).

Sam Radomir Wit wyjaśnia: – Podstawowym prawem dziennikarza jest zadawanie pytań. Szczególnie politykom, którzy sprawują ważne funkcje takie jak szef rządu. Żaden polityk nie ma prawa odbierać dziennikarzom tego prawa, szczególnie w taki sposób.

Krzysztof Luft, były rzecznik rządu Jerzego Buzka: – Znam redaktora Wita, był nawet moim studentem. Świetnym zresztą, podobnie jak świetnym jest reporterem i bardzo kulturalnym człowiekiem. Ale kto to jest ten cymbał, co wyzywa dziennikarzy na ulicy od „szczyli”?

Lojalny, bez pleców

Jest późna wiosna 2011 r. Za kilka miesięcy wybory parlamentarne. Zbiera się Komitet Polityczny PiS, najwyższe partyjne gremium. Trzeba wybrać szefa sztabu.

Na agendzie pojawiają się różne nazwiska. Nieoczekiwanie pada na młodego, 38-letniego wówczas Tomasza Porębę.

Mówi były polityk PiS: – Dlaczego Tomek? Decyzja prezesa. Jarosław uznał, że jest lojalny, ambitny, zdolny, ale bez pleców, a więc niegroźny. A w partii wtedy buzowało, zwłaszcza wśród młodszych, ale już doświadczonych polityków, z silną pozycją w partii.

Poręba wygrywa wtedy z gwiazdami - Adamem Hofmanem i Zbigniewem Ziobrą - i ze „starymi wygami”: Adamem Lipińskim i Markiem Kuchcińskim.

Rozmówca WP: – Wybór Poręby to miał być też gest wobec młodych wyborców, bo on sam był młody, szerzej nieznany. No i z europarlamentu, a to zawsze fajniej brzmi. Kimś takim jak parę lat później Andrzej Duda.

PiS w 2011 r. kampanię przegrywa, całą pulę bierze Platforma, ale po Porębie porażka spływa jak po teflonie.

Adam Bielan: – 2001 był trudnym rokiem, ale dziś koalicja Zjednoczonej Prawicy jest najsilniejszą w historii. Wygramy te wybory.

Potrafi się ustawić

Dlaczego siedem lat po tamtej przegranej Poręba znów staje na czele sztabu PiS, tym razem w kampanii samorządowej? Odpowiedź jest prosta: bo prezes Kaczyński wciąż mu ufa.

Jest rok 2005, PiS wygrywa wybory. Ważą się losy koalicji PO-PiS. Ale Poręba na którymś spotkaniu w węższym gronie każe sprawdzić, czy możliwa jest koalicja… PiS-LPR-Samoobrona. Miał ponoć informację o tym, iż sami bracia Kaczyńscy rozważali tę opcję. A Poręba miał przecież wtedy dopiero nieco ponad 30 lat! W partii był od dwóch. Skąd miał tę wiedzę?

Nasz rozmówca: – Potrafi się ustawić. Jest bardzo sprawny. Wielokrotnie to udowodnił. W centrali partyjnej sprawdzał się świetnie.

Wycinanie

W 2004 r. Poręba trafia do Parlamentu Europejskiego (był urzędnikiem). Pięć lat później jest już ważnym europosłem.

Opowiada Ryszard Czarnecki: – To prezes Kaczyński osobiście zdecydował, że o reelekcję do PE w 2009 r. nie będzie ubiegał się Mieczysław Janowski, były prezydent Rzeszowa, a za niego z Podkarpacia wystartuje Tomek Poręba. Przyznam, strzał w dziesiątkę.

Poręba - dzięki wsparciu prezesa - idzie do europarlamentu i robi porządki. Na listę jego ofiar w kolejnych latach trafiają m.in. tacy „zawodnicy” jak Marek Migalski (wyrzucony z PiS) czy Michał Kamiński (wycięty z funkcji szefa frakcji w PE).

W 2014 r. Poręba kolejny raz zostaje eurodeputowanym, zdobywa świetny wynik na Podkarpaciu, bastionie PiS (ponad 100 tys. głosów).

Mówi kolega Poręby z PE: – Prezes Kaczyński faktycznie wspominał kiedyś, że europosłem powinno się być maksymalnie dwie kadencje. Formalnie żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły, ale nawet jeśli miałoby to być kiedyś rozważane, to Tomek może spać spokojnie. Wystartuje kolejny raz i kolejny raz zdobędzie mandat.

Czarnecki: – Pracowity, fokusuje się na konkretnych sprawach, jest bardzo dobrym wiceszefem komisji transportu i turystyki w PE. Mocno tam chodził za Via Carpatia, to jego „konik”. Chodził, chodził i wychodził, ten projekt stał się bardzo ważnym tematem.

Poręba w PE „wychodził” sobie także pokaźny majątek. Kilka miesięcy po tym, jak wywalczył sobie drugą kadencję, wyceniono go na grubo ponad 3 mln zł. Wszystko dzięki protekcji Jarosława Kaczyńskiego.

Napastnik

Mało kto wie, że Poręba w młodości był… piłkarzem. W czasie studiów (skończył historię, politologię, później studia specjalne z dziennikarstwa) grał w piłkę w III-ligowych małopolskich klubach, m.in. Kablu Kraków, Karpatach Siepraw oraz Górniku Wieliczka. Napastnik. Przed laty chwalił się, że był na testach w ekstraklasie: w Wiśle Kraków i GKS Katowice.

Ryszard Czarnecki: – Tomek nie gra na siebie, woli kolektyw, gra zespołowo. Jest osobą, która daje gwarancje, że będzie wykorzystywać kampanii jako trampoliny medialnej dla siebie. Bardzo dobrze się z nim współpracuje, nie sposób zarzucić mu wybujałe ego. Kooperatywny. Stąd zaufanie u prezesa.

Adam Bielan: – Szefa sztabu można czasem porównać do trenera. A trenera rozlicza się za wyniki, choć nie zawsze ten wynik jest bezpośrednio jego zasługą czy winą. Raz szef sztabu jest głównym strategiem, a raz jest organizatorem, to zależy od osoby. Tomek chce być twarzą w kampanii, chce być aktywny w terenie, ma zamiar objechać wszystkie regiony. To będzie krótka kampania i trudna, więc jest to wielkie wyzwanie.

Poręba może mu sprostać. O ile zachowa zimną krew i nie będzie faulować. Również dziennikarzy.