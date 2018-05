Tomasz Muller: na uniwersytetach można rozmawiać o Marksie. Nie rozumiem obaw naukowców

Tydzień temu konferencji naukowej o Karolu Marksie przysłuchiwała się policja. Funkcjonariusze pilnowali, czy nikt nie "propaguje totalitarnego ustroju państwa". Szef MSWiA Joachim Brudziński przeprosił za to władze uczelni.

- Oczywiście, że można (rozmawiać o Marksie – przyp. red.). Co prawda różne są poglądy na temat jego filozofii i oceny skutków jej późniejszych, ale rozmawianie na ten temat jest jak najbardziej wskazane, krytyczne również – mówił w Radiu ZET wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Tomasz Muller.

- Minister Joachim Brudziński oficjalnie przeprosił władze uczelni za to, że policja po prostu niepotrzebnie weszła na teren ośrodka szkolno-wypoczynkowego – powiedział Tomasz Muller.

Wiceminister przyznał, że ministerstwo nauki nie zażądało wyjaśnień od prokuratury czy ministra Zbigniewa Ziobry . – Rozmawialiśmy z szefem MSWiA , bo to policja weszła na teren ośrodka szkolno-wypoczynkowego uniwersytetu, a nie bezpośrednio prokurator – wyjaśniał.

Tomasz Muller dodał, że jest trochę zaskoczony tym, że nikt w policji nie przypomniał sobie, że na teren uczeni policja może wejść tylko za zgodą rektora lub w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. - Jakimś tam wytłumaczeniem może być to, że było to w ośrodku szkolno-wypoczynkowym i policja nie zauważyła, ale dla mnie nie jest to żadne wytłumaczenie – ocenił.