Tomasz Lis powoli wraca do zdrowia. Wspiera protestujących sędziów

Dziennikarz zdradził, że nadal przebywa w szpitalu, ale "po kilku tygodniach może już chodzić". Tomasz Lis zapowiedział, że nie weźmie udziału w "marszu tysiąca tóg", ale "będzie z protestującymi sercem i myślami".

Dziennikarz nawiązał do pochodu organizowanego przez środowiska sędziowskie. "Marsz tysiąca tóg" pod hasłem "prawo do niezawisłości, prawo do Europy" przejdzie w sobotę ulicami Warszawy. Organizatorzy podkreślają, że manifestacja ma "wyrażać sprzeciw wobec zamykania prawnikom ust oraz wyrazić szacunek dla prawa krajowego i europejskiego". Podczas demonstracji nie zaplanowano przemówień.