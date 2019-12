Tomasz Lis dziękuje na Twitterze. "Reakcje były ponad nasz internetowy standard"

Po kilku dniach nieobecności na portalach społecznościowych Tomasz Lis zamieścił nowy wpis. "Reakcje na informacje o moich zdrowotnych perypetiach były zdecydowanie ponad nasz internetowo-twitterowy standard, co mnie bardzo ucieszyło" - przyznał dziennikarz.

Dziennikarz dodał, że czeka go teraz żmudna rehabilitacja, ale nie zamierza się poddawać. "Jestem totalnie zdeterminowany by zrobić absolutnie wszystko co trzeba by wrócić do zdrowia, pełni sił, pełnej sprawności i do was, tak szybko jak się da" - przyznał Lis.