Tomasz Lis apeluje do TVP ws. nobla Tokarczuk. Jerzy Owsiak odpowiada

Naczelny "Newsweeka" skierował otwartą prośbę do prezesa TVP o transmitowanie na żywo z ceremonii wręczenia Literackiej Nagrody Nobla dla Olgi Tokarczuk. "Może wręcz przeciwnie, poprosić prezesa telewizji, aby nie tykał się tej transmisji? Nie pokazywał jej w ramach niemalże aktu łaski na swojej antenie?" - odpowiedział na Facebooku Jerzy Owsiak.

"Jest to sytuacja niewytłumaczalna i wydaje mi się, że wręcz naruszająca prawo, które wyraźnie określa rolę i obowiązku nadawcy publicznego" - stwierdza na Facebooku Owsiak. I porównuje decyzję obecnej Telewizji Publicznej, do tej w czasach PRL.

"To powtórka sytuacji, jaka miała miejsce w przypadku Pokojowej Nagrody Nobla, którą otrzymał Lech Wałęsa. Wtedy media państwowe, prowadzone na sznurku peerelowskiej propagandy, także to zbojkotowały. Wtedy tłumaczył to ustrój PRL-u, ale dzisiaj? Skąd to prawo i kto je dał prezesowi Telewizji, aby decydować za miliony Polaków, że transmisję z tak doniosłego wydarzenia mają oglądać wszędzie indziej, ale nie w telewizji publicznej?" - pyta Owsiak.