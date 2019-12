Tomasz Lis zabrał głos ws. stanu zdrowia. "Przede mną długa i żmudna rehabilitacja"

Po kilku dniach niepewności naczelny Newsweeka skomentował swój stan zdrowia. - Przede mną długa i żmudna rehabilitacja. Jestem totalnie zdeterminowany - oświadczył w SMS odczytanym na gali wręczenia nagród im. Teresy Torańskiej.

Przypomnijmy: Tomasz Lis trafił we wtorek do szpitala w Olsztynie. Ze wstępnych informacji wynikało, że dziennikarz wcześniej źle się poczuł i trafił na oddział intensywnej terapii . Jego stan był określany jako "poważny".

Po 5 dniach niepewności sam Lis skomentował swój stan zdrowia. "Czasem złowrogi podmuch niespodziewanie i dosłownie zwala nas z nóg i w kilka sekund demoluje nam życie. Coś takiego przytrafiło mi się we wtorek pod Olsztynem. W takich sytuacjach najważniejsze jest to jak na nie reagujemy - napisał Tomasz Lis w SMS. Jego treść odczytano podczas wręczenia nagród im. Teresy Torańskiej.

"Przede mną długa i żmudna rehabilitacja. Jestem totalnie zdeterminowany by zrobić absolutnie wszystko co trzeba by wrócić do zdrowia, pełni sił, pełnej sprawności i do was, tak szybko jak się da" - dodał dziennikarz.