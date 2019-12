Tomasz Lis opublikował zdjęcie ze szpitalnego łóżka

Pierwszy raz Tomasz Lis opublikował własne zdjęcie z pobytu w szpitalu. "Wszystkim Wesołych Świąt. Życzę Wam, żebyście zawsze byli nad, a nie pod wozem, a będąc pod pamiętali, że to część życia i że zwykle, z czasem, można się wygrzebać" - napisał na Twitterze dziennikarz i redaktor naczelny "Newsweeka".

Tomasz Lis w szpitalu. Czeka go rehabilitacja

Dodał, że czeka go żmudna rehabilitacja, ale nie zamierza się poddawać. "Jestem totalnie zdeterminowany by zrobić absolutnie wszystko co trzeba, by wrócić do zdrowia, pełni sił, pełnej sprawności i do was, tak szybko jak się da" - przyznał Lis.