Tomasz Grodzki zapowiada walkę. "Nie daruję tym, którzy mnie tak krzywdzą"

- Najłatwiej lekarza oskarżyć o łapownictwo, chociaż nie spodziewałem się, że to będzie aż tak brutalne, oszukańcze, haniebne - przyznał w wywiadzie marszałek Senatu. Tomasz Grodzki opowiedział także o swoich ostatnich kontaktach ze służbami specjalnymi.

- Tym, którzy mnie tak krzywdzą, tego nie daruję. Jeśli człowiek całe życie cieszył się szacunkiem jako poważany doktor, docent czy później profesor, to nie jest to fajne - dodał polityk Platformy Obywatelskiej.

- Nie mam pewności, dlatego zwróciłem się do ABW, żeby wyjaśniła, kto chciał przekupić pana Staszczyka. Czy to nie był agent obcych służb, które chcą zdestabilizować Senat, bo okazał się wyspą przestrzegania praworządności - mówił profesor. Polityk dodał, że do niego też "zbliżali się ludzie, co do których jego intuicja chirurga podpowiadała mu ostrożność".