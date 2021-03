Tomasz Grodzki straci immunitet? "Mam misję obrony Senatu"

- Chcę to podkreślić: nigdy nie przyjmowałem żadnych pieniędzy. Co więcej, jako dyrektor szpitala zaprosiłem prokuratura z tej, która mnie teraz oskarża, aby tłumaczył lekarzom co to znaczy korupcja i czy na przykład bombonierka po operacji lub butelka koniaku to korupcja - tłumaczył Grodzki.