Tomasz Grodzki spotkał się z ambasadorem Rosji. Ujawniono notatkę ze spotkania

Tomasz Grodzki spotkał się w grudniu z ambasadorem Rosji. Teraz ujawniono notatkę ze spotkania, z której wynika, że rozmawiano m.in. o sankcjach i wraku Tu-154.

Dyplomata zwrócił się również z prośbami do marszałka Senatu. Chodziło o to, by Polska poparła apel o zniesienie sankcji dla Rosji oraz, by nie wspierała wykluczania jej z obrad Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.