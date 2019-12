Rosyjski ambasador o rozmowie w polskim MSZ: trudna, ale poprawna

Nie milkną echa kontrowersyjnej wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina na temat polskiej polityki zagranicznej przed II wojną światowa. Rosyjski ambasador został w tej sprawie wezwany do polskiego MSZ. W wywiadzie dla TASS Siergiej Andriejew przekazał swoją relację z rozmowy. Na jego słowa zareagował polski minister.

Siergiej Andriejew w rozmowie z rosyjską agencją wyjaśnił, że podczas popołudniowego spotkania w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych spotkał się z szefem departamentu wschodniego Janem Hofmoklem. - Rozmowa była trudna, ale poprawna - stwierdził rosyjski ambasador. Dyplomata został wezwany w związku z "ponawianymi przez władze Rosji próbami przerzucania odpowiedzialności za wybuch II wojny światowej na Warszawę i ukryciu współudziału ZSRR w napaści na Polskę wraz z III Rzeszą we wrześniu 1939 r.".

Andriejew powiedział TASS, że obie strony przedstawiły swoje stanowiska. Zaznaczył, że podczas spotkania nie uczestniczył wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz i nie złożył on żadnego protestu.

- Jeżeli takie oświadczenia złożył, to stało się to poza moją wizytą w polskim MSZ - stwierdził ambasador Rosji, odnosząc się do oświadczenia Przydacza o przekazaniu "stanowczego sprzeciwu polskich władz wobec insynuacji historycznych ze strony prezydenta Władimira Putina i przewodniczącego Dumy Państwowej Wiaczesława Wołodina:.