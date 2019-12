Tomasz Grodzki o wyborach na szefa PO: Zgłoszą się nowi kandydaci

Zdaniem marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego lista kandydatów na szefa Platformy Obywatelskiej nie jest jeszcze zamknięta. W tej chwili na to stanowisko aspiruje trzech polityków PO. Grzegorz Schetyna nie zdradził, czy będzie walczył o reelekcję.

- Nie podzielam poglądu, że w Platformie trwa walka na noże. Pan prezydent Jaśkowiak napisał nieco ostrzejszy list, ale jak zestawi się go z atakami prezydenta Dudy na środowiska sędziowskie, to jak nazwać tamto? Powściągnąć emocje wobec koleżanki z tej samej formacji to cecha, którą powinien mieć przyszły prezydent Polski. Jak widzimy, Jacek Jaśkowiak nie zawsze te emocje potrafi powściągnąć. Ja bym takiego listu nie napisał - stwierdził Grodzki.