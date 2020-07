Tomasz Grodzki nieobecny na ważnej uroczystości Andrzeja Dudy. Pojawi się na zaprzysiężeniu?

We wtorek na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość odbioru uchwały PKW ws. wyborów prezydenckich 2020 przez Andrzeja Dudę. Obecni byli m.in. premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, wicemarszałkowie Sejmu: Małgorzata Gosiewska, Ryszarda Terlecki i Piotr Zgorzelski. Wymieniony został również wicemarszałek Senatu Marek Pęk oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.

Większość komentatorów zwróciła uwagę na fakt, że prezes PiS Jarosław Kaczyński spóźnił się na wydarzenie na Zamku Królewskim. Polityk wkroczył do sali podczas przemowy prezydenta Dudy.

Jednak niektórzy zwrócili również uwagę na fakt, że nie wszyscy politycy, którzy piastują wysokie urzędy w kraju, pojawili się na uroczystości. "Smutne to, że jako jedyny członek Prezydium Senatu byłem obecny na uroczystości wręczenia Prezydentowi uchwały PKW o wyborze na Prezydenta RP" - napisał na Twitterze wicemarszałek Senatu Marek Pęk.

Wirtualna Polska próbowała skontaktować się z Tomaszem Grodzkim , by zapytać o to, dlaczego nie pojawił się na uroczystości z udziałem prezydenta.

- Marszałek Senatu był reprezentowany przez szefa Kancelarii Senatu, pana Piotra Świąteckiego, który był obecny na tej uroczystości - powiedziała WP dyrektor gabinetu marszałka Senatu Małgorzata Daszczyk. Dodała, że Tomasz Grodzki pytany o to podczas wizyty w Kołobrzegu przyznał, że "miał już wcześniej umówione spotkania, których nie był w stanie odwołać".

Wybory prezydenckie 2020. Wkrótce zaprzysiężenie Andrzeja Dudy

Nowy prezydent składa przysięgę wobec Zgromadzenia Narodowego. Ma na to siedem dni od dnia ogłoszenia uchwały Sądu Najwyższego o stwierdzeniu ważności wyborów w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Kadencja obecnie urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy kończy się 6 sierpnia. Do tego czasu musi dojść do zaprzysiężenia nowego prezydenta.