Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda odebrał uchwałę PKW. Jarosław Kaczyński spóźniony

Prezydent pogratulował wyniku Rafałowi Trzaskowskiemu. - Ktoś powie, że różnica była niewielka - wskazał Duda, mówiąc, że 420 tysięcy osób to tyle, ilu jest np. mieszkańców Gdańska. - To pokazuje, że demokracja ma się dobrze - dodał. - Jesteśmy dojrzałą demokracją, mamy poważną frekwencję w wyborach, jestem za to wdzięczny rodakom - powiedział prezydent.