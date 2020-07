Szczyt UE. Kaczyński ocenił negocjacje premiera. "Odniósł kolejny, po zwycięstwie wyborczym Andrzeja Dudy, wielki sukces dla Polski"

- To wszystko wskazuje, że uzyskaliśmy najwięcej jak było można. Nawet komentarze światowej prasy, która przecież nas nie lubi, też na to wskazują. Nasi przeciwnicy próbują zabrać nam ten sukces. Jestem bardzo rad z rezultatów negocjacji. Uważam, że premier Mateusz Morawiecki odniósł kolejny, po zwycięstwie wyborczym Andrzeja Dudy, wielki sukces dla Polski - dodał Kaczyński.

Co na to Jarosław Kaczyński? Zdaniem polityka "kwestie praworządności odnoszą się wyłącznie do kontroli wydatków, tak aby były one uzasadnione czy proporcjonalne".