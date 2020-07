Szczyt UE. Zbigniew Ziobro starł się z Mateuszem Morawieckim, premier pod presją Solidarnej Polski. Kulisy sporu w rządzie

Ziobro u prezesa. "weto albo śmierć"

Bomba atomowa wymierzona w Polskę

- Zgadzając się na wiązanie funduszy europejskich z praworządnością, oddajemy Komisji Europejskiej gigantyczną władzę; to byłaby zmiana ustroju UE, dlatego ani Polska, ani Węgry pod żadnym pozorem nie mogą się na to zgodzić - powiedział "Naszemu Dziennikowi" minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro w dniu rozpoczęcia szczytu UE w Brukseli powtórzył, że jego zdaniem polski rząd powinien użyć weta, jeśli Bruksela nie zrezygnuje z mechanizmu łączenia funduszy z praworządnością.

Ziobro ocenił, że za sprawą mechanizmu powiązania funduszy unijnych z praworządnością Komisja Europejska może decydować o "kwotach liczonych w miliardach euro", o ile stwierdzi, że w danym kraju dochodzi do naruszenia zasad praworządności. - Można powiedzieć, że to broń atomowa wymierzona w takie niepokorne państwa jak Polska czy Węgry - powiedział lider Solidarnej Polski.

Bardziej umiarkowany w formie, choć zgodny z Ziobrą co do treści, jest dziś premier Morawiecki. - Nie możemy się zgodzić na propozycję bardzo ogólnej klauzuli dotyczącej praworządności - powiedział szef rządu podczas szczytu UE. Premier dodał, że propozycja mechanizmu powiązania funduszy UE z praworządnością to narzędzie w rękach silniejszych państw, które mogą w każdym momencie zacząć szantażować inne kraje. - Mówię o tym zupełnie bez podawania jakichkolwiek nazw państw, bo wiadomo, że może to dotyczyć wszystkich - wskazał Morawiecki.