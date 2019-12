Tomasz Grodzki mówił o stanie zdrowia Jarosława Kaczyńskiego. Jest wniosek o jego ukaranie

Słowa marszałka Senatu wywołały oburzenie po stronie sympatyków prezesa PiS. Polityk podkreślił jednak, że nie będzie przepraszał za to, że radził Jarosławowi Kaczyńskiemu, by zajął się swoim zdrowiem. Teraz Tomasz Grodzki może za swoją wypowiedź odpowiedzieć.

- Jak się bierze silne leki przeciwbólowe, to naprawdę umysł człowieka reaguje trochę inaczej, więc na miejscu pana prezesa zająłbym się szybkim powrotem do zdrowia, do działalności i do pracy - mówił Tomasz Grodzki Radiu Zet. Może odpowiedzieć za te słowa. Stowarzyszenie Godność złożyło bowiem wniosek o ukaranie marszałka Senatu do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej.