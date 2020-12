Tomasz Grodzki i Stanisław Karczewski nawzajem zaszczepią się przeciw COVID-19

"Na co dzień dzieli nas wiele, prowadzimy ostry spór polityczny. Ale w obliczu pandemii zdrowie i życie Polek i Polaków muszą być ponad politycznymi podziałami. Dlatego zaszczepię się na koronawirusa wraz ze Stanisławem Karczewskim, by w ten sposób zachęcić naszych Rodaków do szczepień" - napisał na swoim profilu na Twitterze marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki.