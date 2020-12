Andrzej Duda odpowiedział na propozycję lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, który zadeklarował, że może przyjechać do Pałacu Prezydenckiego, by osobiście zaszczepić prezydenta szczepionką na COVID-19.

Andrzej Duda odpowiada Kosiniakowi. "Dziękuję za troskę"

Polityk zaznaczył, że szczepionka na COVID-19 to aspekt, na który musi patrzeć szerzej. "Ja patrzę na szczepienie w aspekcie ogólnospołecznym. To moje 'państwowe' zadanie" - podkreślił prezydent Andrzej Duda.

Szczepionka na COVID. Co zrobi Andrzej Duda? Andrzej Zybertowicz odpowiada

Gospodarz w Pałacu Prezydenckim zaznaczył ponadto, że jest on ozdrowieńcem, a o zalecaniach dotyczących szczepionki na COVID-19 rozmawiał ostatnio z "poważnymi ekspertami". Do wspomnianej rozmowy Andrzej Duda załączył link.

Andrzej Duda odpowiada Kosiniakowi. Powodem szczepionka na COVID-19

Wpis prezydenta Andrzeja Dudy to odpowiedź na wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza dla TVN24, o której informowaliśmy na łamach Wirtualnej Polski .

Szef "Ludowców", nie szczędząc złośliwości, powiedział, że sam może zaszczepić Andrzeja Dudę. - Ja jeszcze mogę jechać i zaszczepić pana prezydenta Dudę, bo on miał chyba jakieś wątpliwości do tego i zrobię to, jak najszybciej się da, żeby tylko nie siali fake newsów, zwłaszcza rządzący, którzy są odpowiedzialni za te szczepienia