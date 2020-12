Władysław Kosiniak-Kamysz: Mogę jechać i zaszczepić prezydenta Dudę

Szef ludowców podkreślił, że "nawet dzisiaj prowadził rozmowy". - Dzwonią różne osoby, które pytają: szczepić się? - do lekarza, do polityka, mówiąc, że tak szybko odkryto tę szczepionkę - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Stwierdził również, że "jeszcze nigdy w historii medycyny współczesnej nie zaangażowano w tak krótkim czasie tak wielu pieniędzy i ośrodków badawczych". Polityk tłumaczył, że najbardziej istotne w produkcji nowych środków medycznych jest nie to, jak długo bada się dany lek, a liczba osób, na jakiej się go przetestowało.

- Nigdy świat nie rzucił wszystkich sił po to, by tak szybko odkryć szczepionkę - zaznaczył.

Szczepionka na COVID. Kosiniak-Kamysz ironicznie o Dudzie

Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego mówiąc o nadchodzącej szczepionce, wspomniał także o Andrzeju Dudzie. - Ja powiem więcej: ja jeszcze mogę jechać i zaszczepić pana prezydenta Dudę, bo on miał chyba jakieś wątpliwości do tego i zrobię to, jak najszybciej się da, żeby tylko nie siali fake newsów, zwłaszcza rządzący, którzy są odpowiedzialni za te szczepienia - mówił Kosiniak-Kamysz.