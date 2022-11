To więcej niż mecz. Spotkanie w Katarze pod ogromnym napięciem

Sytuacja ma jednak dodatkowe oblicza. Po pierwsze na zachowanie policji obyczajowej mogło wpłynąć to, że Mahsa Amini była Kurdyjką. Mniejszości są w Iranie prześladowane. O ile kilka lat temu do Kurdów podchodzono bardziej liberalnie (wychodziły nawet czasopisma w języku kurdyjskim), o tyle obecny prezydent i władza to ukrócili. Po drugie jest możliwe, że Mahsa była też sunnitką. A większość Iranu to szyici.