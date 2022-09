To tylko cisza przed burzą. Oto, co czeka Wyspy po pogrzebie królowej

"Godna płaca, przystępne rachunki, wystarczająco dużo jedzenia i przyzwoite miejsce do życia. To nie są luksusy - to twoje prawa!" - to główne hasło kampanii. Jej strajki mają przypadać właśnie na jesień. Warto przy tym dodać, że na swoje protesty mogą i chcą się decydować inne organizacje związkowe. A niezadowolenie rośnie i w oświacie, i w służbie zdrowia. Zawieszone na czas żałoby są strajki pracowników poczty Royal Mail oraz protest organizowany przez National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT), czyli Krajowy Związek Pracowników Kolei, Żeglugi i Transportu.