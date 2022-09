Życzenie królowej było jasne. Ale dla Kamili bitwa dopiero się zaczyna

Co roku tysiące kartek okolicznościowych trafiało do osób, które ukończyły 100 i 105 lat (a później takie kartki otrzymują już co roku) oraz tych, którzy świętują 60-lecie małżeństwa (list przychodzi również z okazji 65. i 70. rocznicy, a później co roku). By dostać okolicznościowy upominek od królowej kraju, trzeba wypełnić specjalny formularz i dołączyć do niego dowód zawarcia małżeństwa.