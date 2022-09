Królewski biznes kwitnie. Elżbieta II na kubkach i koszulkach już jest

W ofercie są też inne akcesoria domowe. I tak do domu można wziąć słoik na napoje z napisem "Her ladyship", czyli w tłumaczeniu "Jaśnie Pani" - za równowartość ponad 100 zł lub wersje męskie z napisem "His lordship", czyli jego lordowska mość. Choć tutaj warto dodać, że to zwroty używane w stosunku do małżonków i żon książąt, osób z rodzin szlacheckich. Są słoje z takimi napisami, ale i kieliszki do wina. I trafiły na półkę z pamiątkami związanymi z Elżbietą II.