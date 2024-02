To Tusk powinien być na granicy? "Kołodziejczak sobie nie radzi"

Były ambasador RP w Kijowie Jan Piekło komentował w programie "Newsroom WP" kwestię protestów rolników. Stwierdził, że "dziwi go" nieobecność premiera Donalda Tuska na granicy z Ukrainą. - On się tam powinien pojawić. Natomiast wysyłanie tam wiceministra Kołodziejczaka nie tylko nie służy rozwiązaniu tego problemu, ale tylko go powiększa. Najwyraźniej pan wiceminister sobie z tym nie daje rady i czegoś nie rozumie - wskazywał były dyplomata.

