To teraz granica NATO z Putinem. "Rozproszy Rosjan"

Bezpośrednia granica NATO z Rosją jest teraz dwa razy dłuższa. To ponad 2,5 tys. kilometrów. Zdaniem analityków to dla armii Putina oznacza jeszcze większe problemy. - To rozproszy rosyjskie oddziały - zauważa Mika Aaltola z Fińskiego Instytutu Polityki Zagranicznej.