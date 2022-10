To "rzeźnik" wydał rozkaz? Skazywany. "Nie liczy się z ludźmi"

Co najmniej kilkadziesiąt osób zginęło po poniedziałkowych zmasowanych atakach Kremla na ukraińskie miasta. Niemal wszystkie ofiary to cywile. Gen. Mieczysław Bieniek, który gościł w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski, był pytany o osobę, która miała wydać rozkaz do ataku. Jego zdaniem, odpowiedzialny za ostrzał ma być - znany z brutalności i bezwzględności - bliski współpracownik Putina, gen. Sergiej Surowkin. To on, zaledwie kilka dni temu, został dowodzącym frontem w Ukrainie. - Te ataki były skoordynowane. Widać, że był tam zamiar. Surowkin znany jest z brutalnego sposobu prowadzenia wojny. Nie oszczędzał nikogo w czasie operacji w Afganistanie, w Czeczenii, Syrii. Nie liczy się z ludźmi. Dwukrotnie był skazywany. Oficer o bardzo niejasnej przeszłości. Znany z surowych, albo bardzo brutalnych metod pracy. Bez względu na straty - tłumaczył gen. Bieniek.