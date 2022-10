To prawdziwa sensacja. Archeolodzy z Peru dokonali historycznego odkrycia

Peruwiańscy archeolodzy dokonali niezwykłego odkrycia. Ujawnili cmentarz z epoki kolonialnej, który został znaleziony w zacisznej części Parku Legend w Limie. Ta część stolicy kraju jest przestrzenią dla zoo i ogrodu botanicznego. Znajduje się tu także znane wcześniej stanowisko archeologiczne, a także jeden z najbardziej popularnych placów zabaw dla dzieci. Podczas wykopalisk badacze znaleźli 11 mumii zwróconych w stronę nieba. Na niektórych ciałach zauważono również katolickie krzyże, co zdaniem Lucenidy Carrion głównej archeolog Parku Legend w Limie, jest dowodem, że cmentarz pochodzi jeszcze z okresu pierwszej połowy XVI w., kiedy to do Peru przybyli hiszpańscy kolonizatorzy, by nawracać tubylczą ludność na chrześcijaństwo.