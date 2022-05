To powiedział Aleksander Łukaszenka. Wychwalał armię Ukrainy

Aleksander Łukaszenka o ukraińskiej armii

- Po raz kolejny odnoszę się do lekcji i doświadczeń konfliktu ukraińskiego. Podkreślam w szczególności: jeśli czołgi, to są bardzo popularne wśród wojskowych T-72. Nasze zmodernizowane czołgi to dobra broń. A jeśli chodzi o lekko opancerzone pojazdy Cayman, to pamiętajmy, że skłanialiśmy się ku temu, aby nasza armia była nadal mobilna - powiedział Aleksander Łukaszenka.