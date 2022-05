Kolejny Białorusin zginął w obronie Ukrainy. Miał 34 lata

"Spotkaliśmy się w 2016 roku w szeregach "Prawego Sektora", byłam w jednym z oddziałów, a on właśnie do nas przyszedł. Następnie wspólnie podpisaliśmy kontrakty z Siłami Zbrojnymi Ukrainy. Miał z tym pewne trudności, ponieważ był obywatelem Białorusi. Początkowo był z nami w 54. Brygadzie, a następnie został przeniesiony do 46. Batalionu "Donbas – Ukraina"" - opowiada Radiu Svoboda Halina Klempous, współtowarzyszka broni poległego Konstantina Dziubajły.