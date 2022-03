Białorusin bronił Ukrainy. Zmitser Apanasovich nie żyje

Cichanouska zapytana w rozmowie z WP o to, czy Łukaszenka próbuje teraz lawirować między Rosją a Zachodem, odpowiedziała: "Robi to od 27 lat, przez cały czas swoich rządów. Teraz mu się również wydaje, że wszystkich ogra. To jest jeden z kolejnych powodów, dlaczego nie decyduje się na otwartą wojnę z Ukrainą – to określiłoby go jednoznacznie jako stronę konfliktu. Dopóki lawiruje, może liczyć, że przyjdzie mu odegrać swoją rolę. Może Zachód albo Rosja zechcą go w roli negocjatora? Oczywiście nie powinno do tego dojść, ale taki jest sposób myślenia Łukaszenki. Dla niego najważniejsze - czuć się potrzebnym".