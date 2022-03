Niepokojące doniesienia. Łukaszenka ma szykować prowokację

Biją na alarm. "Jednostki wojskowe gotowe"

Wcześniej we wtorek telewizja CNN, powołując się na źródła amerykańskie i NATO, informowała, że siły Białorusi mogą wkrótce dołączyć do inwazji na Ukrainę. Ostateczna decyzja miała jeszcze nie zapaść, jednak NATO i USA oceniły, że jest to coraz bardziej prawdopodobne.