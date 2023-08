To pokazuje, że Rosjanie cienko przędą. Wskazał jeden czynnik

Gen. Stanisław Koziej ocenił, w programie "Newsroom WP", że brak corocznych manewrów rosyjsko-białoruskich Zapad przy polskiej granicy to dobry znak. - Putin jest zaambarasowany dzisiejszą bieżączką, wojną w Ukrainie. Nie ma czasu myśleć o strategicznej konfrontacji z NATO w ramach tzw. II zimnej wojny - stwierdził były szef BBN. Oficer ocenił, że obecnie Rosjanie "cienko przędą" w Ukrainie. - Rzucili na front siły, które tradycyjnie trzymali w odwodach strategicznych, jak na przykład wojska powietrznodesnatowe. To jest sygnał, że dzieje się coś niedobrego. Ten rodzaj wojsk nie jest przygotowywany i wyposażany do walki frontalnej. (…) Jeżeli one wchodzą do akcji, to znaczy, że jest marnie z rosyjskimi rezerwami - mówił gen. Koziej. Ekspert prognozuje, że Rosja niebawem znów przeprowadzi mobilizację, ale przygotowanie rezerwistów zajmie jej czas. - W związku z tym, Rosja przeniosła ciężar strategiczny na atakowanie zaplecza wojsk ukraińskich. Kijów robi podobnie. Mamy do czynienia z wielką wojną na dystans, przy użyciu broni precyzyjnej i dronów - podsumował.

