To początek końca Putina? "Nie jest już carem i bogiem"

Sytuacja wewnętrzna w Rosji jest bardzo niestabilna i niejasna. Putin nie jest już tutaj takim "carem i bogiem", jak się do tej pory uważało. (…) W każdej chwili może ponownie dojść do rebelii - ostrzegał w programie "Newsroom WP" gen. prof. Stanisław Koziej, były szef BBN. Ekspert uważa, że rosyjskie elity straciły wiarę w Putina i szukają sposobu, by go wymienić. - Ten proces został uruchomiony przez bunt Prigożyna i on trwa. (…) Tylko odejścia Putina od władzy da nam zakończenie wojny - mówił generał. Koziej twierdzi, że przeprowadzanie "czystek" w armii, poprzez usunięcie skompromitowanej generalicji, jest dla Putina ryzykowane. - Rosjanie pamiętają wojskowe czystki Stalina z 1937 r. (…) Tak tylko pogorszy morale i dyscyplinę w armii - podsumował ekspert.

